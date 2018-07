Zagueiro Gil espera ter sequência no Corinthians após estreia na temporada

SÃO PAULO - O zagueiro Gil foi o primeiro jogador contratado pelo Corinthians para a temporada 2013 a estrear no clube ao participar da derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Satisfeito com a sua atuação, apesar do tropeço, o jogador agora espera ter uma sequência como titular para se firmar na equipe.

"Acho que saiu um pouco o peso da estreia, até pela ansiedade que se criou, até pelo pouco tempo que faz que eu cheguei aqui. Fiz o que o professor pediu, aos poucos vamos pegando ritmo de jogo, daqui a pouco atinjo a forma ideal", afirmou Gil, que veio do Valenciennes, da França.

Mais ambientado, o zagueiro projetou uma disputa acirrada pela vaga de titular do Corinthians. "Acho que é uma briga saída da nossa parte, todo mundo fazendo o melhor em prol do Corinthians, então temos de trabalhar todo mundo sério pra conseguir os objetivos", disse.

Gil também aprovou a possibilidade do Corinthians contratar o zagueiro Dedé, atualmente no Vasco. "Quando vem pra ajudar a gente sempre está de braços abertos. Vai ser bom para todo mundo, se vier vamos recebê-lo de braços abertos", afirmou.

Assim como outros jogadores do Corinthians, Gil reclamou do pênalti marcado na partida de quarta, que culminou no gol da vitória da Ponte Preta. "Difícil, né, mas a gente sabe que não houve nada ali, acabou se equivocando. Como o Tite falou mesmo, ele vai ver o que ele (o árbitro Luiz Vanderlei Martinucho) fez e tenho certeza de que vai ter humildade para se desculpar", comentou.