Zagueiro Gil nega proposta para trocar Corinthians pela Itália

Uma boa notícia ao torcedor do Corinthians e o técnico Tite veio das redes sociais. Revoltado com a divulgação de que estaria trocando o campeão brasileiro pelo futebol italiano, o zagueiro Gil resolveu se pronunciar e garantir que não está negociando com ninguém. Em sua página no Facebook, ele garantiu que são especulações sua possível saída.

"Boa noite a todos. Gostaria de dizer que não recebi nenhuma proposta para deixar o Corinthians agora neste fim de ano. Muito menos participei de negociação pra deixar o clube", afirmou o camisa 4, na segunda-feira à noite.

"As últimas notícias envolvendo meu nome e supostos valores não são verdadeiras. Apenas eu, Corinthians e meu empresário Carlos Leite estão autorizados a falar sobre qualquer possibilidade de negociação sobre mim. Obrigado. Abraço", postou, revoltado.

Gil é um dos pilares defensivos de Tite e, com sua presença na seleção brasileira, teria despertado o interesse de alguns clubes. Ele, contudo, garante que só pensa na disputa da Libertadores em 2016.

Alegres com o desabafo do xerifão, muitos torcedores que o seguem nas redes agradeceram por sua atitude, pediram que não mudasse a ideia e ficasse no clube e definiram como "presente de Natal" a sua permanência.