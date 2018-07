Zagueiro Gum passa por cirurgia na fíbula e desfalca o Fluminense

O zagueiro Gum passou na tarde desta segunda-feira por uma cirurgia, após ter fraturado a fíbula da perna esquerda no jogo contra o Coritiba, realizado no último sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão. De acordo com o Fluminense, ainda não é possível dar uma previsão de retorno. Mas é certo que o jogador ficará um bom tempo fora dos gramados.

Além de Gum, o treinador Cristóvão Borges pode ter mais um problema para formar o setor defensivo do Fluminense. O zagueiro Henrique, outro titular da zaga, não participou do último jogo por sentir dores no joelho esquerdo e é dúvida para partida com o América-RN, que acontece nesta quarta, pela Copa do Brasil. Portanto, a tendência é que os zagueiros Elivélton e Fabrício recebam uma oportunidade no time.

O time teve folga no domingo e se reapresentou para treinar na tarde desta segunda-feira. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia, os reservas realizaram um treino tático, que contou, inclusive, com a presença do atacante Fred.