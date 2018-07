Zagueiro Gustavo Henrique torce joelho, chora e preocupa Santos

SANTOS - O zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, torceu o joelho direito em disputa de bola com o defensor Jubal, em treino realizado na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, e deixou a atividade chorando de dor. Ele foi amparado por dois massagistas para sair do gramado e existe a suspeita de que a lesão tenha sido grave.

O atleta será submetido a exames de imagem na tarde desta sexta, quando o clube poderá confirmar o tempo previsto de afastamento. Caso seja diagnosticada uma lesão ligamentar, o jogador poderá ficar fora do restante do Campeonato Paulista.

De qualquer forma, já é certo que Gustavo Henrique desfalcará o Santos contra o Bragantino, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do torneio estadual, pois ele também cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido no clássico do último domingo, contra o São Paulo, no Morumbi.

Com o defensor fora, Jubal formará dupla de zaga com Neto diante do time de Bragança Paulista, sendo que o técnico Oswaldo de Oliveira amargou o segundo problema sério envolvendo um zagueiro do elenco em um intervalo de pouco mais de 40 dias. No último dia 15 de janeiro, Edu Dracena foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e a previsão é a de que só volte a atuar novamente pelo Santos no segundo semestre deste ano.

A manhã de terça-feira, porém, não foi só de notícias ruins para o treinador do time santista. Recuperado de um problema no ombro, o atacante Giva treinou com o resto do elenco pela primeira vez neste ano. A atividade realizada na última manhã foi um trabalho físico e com bola que contou apenas com jogadores que não entraram jogando contra o São Paulo no último domingo. Por estar suspenso para quinta-feira, Gustavo Henrique participou deste treinamento, e por ironia acabou se lesionando.