Zagueiro Gustavo Henrique traça meta de 12 gols até final do ano

O zagueiro Gustavo Henrique, titular da defesa do Santos, definiu uma meta de gols: quer marcar 12 tentos até o final do ano. Em 11 jogos, ele já marcou dois, um contra o Ituano e outro diante do XV de Piracicaba. A meta de artilharia é o resultado de treinamentos específicos que o técnico Dorival Junior vem realizado no Santos, voltados principalmente para a bola parada ofensiva. Gustavo quer aproveitar a estatura de 1,95m.

“Estamos treinando muito essa bola parada. Contra o XV, acabamos fazendo um gol de bola parada que nos deu um pouco de tranquilidade. Sabemos que nossa bola parada é muito forte. Vamos tentar melhorar cada vez mais, para fazermos mais gols", disse.

Gustavo Henrique é titular da defesa santista ao lado de Lucas Veríssimo. Ele não deve perder a posição com o retorno de David Braz que está recuperado de uma lesão muscular e será relacionado para o jogo contra o Rio Claro neste domingo, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista. “É uma disputa sadia e todo mundo vai procurar seu espaço, fazer o seu melhor”, afirmou.

O zagueiro de 22 anos está no elenco profissional desde 2013. Ele logo se tornou titular, mas sofreu uma lesão séria no ligamento cruzado anterior do joelho e não atuou em nenhuma partida no Campeonato Brasileiro de 2014. Retornou em 2015, recuperou a vaga de titular deixando Werley no banco de reservas (hoje ele está no Grêmio) e foi convocado para os Jogos Pan-americanos com a seleção olímpica. Tem grandes chances de jogar a Olimpíada.