Zagueiro Henrique, ex-Palmeiras, bate carro na Itália, mas passa bem

NÁPOLES - O zagueiro brasileiro Henrique sofreu um acidente automobilístico nesta quarta-feira, na região metropolitana de Nápoles, depois de deixar o treino da sua equipe na Itália. O jogador bateu forte seu carro contra uma mureta, mas, segundo a imprensa italiana, não se machucou. As sequelas teriam sido apenas um corte na mão e um olho roxo.

Ainda de acordo com a imprensa italiana, Henrique deixou o treino em Castel Volturno, cidade que fica nos arredores de Nápoles, e ainda perto do CT, com a pista molhada, chocou seu veículo, um Porsche branco, contra a mureta. Pelo que relata o site do jornal Gazzetta Dello Sport, o suíço Blerim Dzemaili, seu companheiro de clube, logo chegou para ajudar o ex-palmeirense.

O esportivo de Henrique ficou destruído por conta do choque, mas o zagueiro foi protegido pelo air bag. Pelas imagens, é possível ver que todo o eixo frontal foi quebrado, assim como a parte do motor. A partir do para-brisa, o Porsche ficou praticamente intacto, exceto um estilhaço no vidro.

Henrique foi jogar no futebol italiano no início do ano, após o Napoli pagar R$ 13 milhões ao Palmeiras. Com rápida adaptação, o nome do defensor já foi especulado pelo Manchester United, para suprir o lugar de Vidic.