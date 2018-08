Zagueiro Henrique se prepara para a catimba chilena na Libertadores

O zagueiro Henrique espera um jogo catimbado nesta quarta-feira diante do Colo-Colo pelas oitavas de final da Libertadores. O Corinthians precisa reverter a derrota por 1 a 0 do primeiro jogo. “Acho que o jogo será como foi o primeiro. São jogadores experientes, com rodagem. Com o resultado de 1 a 0, eles vão usar o mesmo método”, afirmou o defensor aos canais ESPN.

“Essa catimba de segurar o jogo, tentar um jogo mais forte. Mas a gente sabe o que vai enfrentar, estamos preparados. Vamos apenas jogar futebol”, completou o autor do gol da vitória diante do Paraná.

Os jogadores estão concentrados no CT Joaquim Grava desde a noite desta segunda-feira. O último treino antes do jogo diante do time chileno será realizado no mesmom local. A comissão técnica descartou a realização de um treino na Arena Corinthians, como já aconteceu antes dos jogos decisivos.

A principal dúvida corintiana é a escalação de Cassio. Ele foi substituído no jogo de sábado diante do Paraná após sentir dores no quadril causadas por uma queda durante uma defesa. Nesta segunda-feira, as primeiras avaliações médicas apontaram apenas uma pancada, não uma lesão muscular. Com isso, suas chances de ser escalado aumentam. Após a expulsão no primeiro jogo, Gabriel é desfalque certo, pois cumpre suspensão. Angelo Araos, que já disputou a Liberadores pela Universidad do Chile, também não poderá atuar.

BRIGA POLÍTICA

Na véspera da decisão, Loss blinda jogadores da disputa política que agita os bastidores do clube. O promotor Paulo Castilho, do Ministério Público de São Paulo, convocou uma entrevista coletiva para a manhã desta terça-feira para esclarecer dúvidas sobre a sentença criminal imposta contra a Telemeeting Brasil, empresa responsável pela eleição corintiana. O Juizado Especial Criminal multou a empresa e, R$ 5700 por violação do Código de Defesa do Consumidor. A acusação de fraude eleitoral foi descartada.

Os candidatos derrotados ainda podem abrir uma ação civil pedindo a anulação das eleições do clube. "A partir desta sentença irei analisar com meus advogados as medidas que adotarei”, afirmou Paulo Garcia ao Estado.

Com isso, a possibilidade de anulação das eleições presidenciais do Corinthians deste ano perdeu força ontem, mas o clima político continua agitado. Fontes ouvidas pelo Estado afirmam que as suspeitas de fraude na eleição de fevereiro fazem parte da acomodação das diversas correntes políticas do clube.