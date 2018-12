Zagueiro holandês é eleito o melhor jovem da Europa; Vinicius Junior fica em 5º

O holandês Matthijs de Ligt foi eleito nesta segunda-feira o melhor jovem do futebol europeu. O jogador de 19 anos, que atua com a camisa do Ajax, ficou com o prêmio "Golden Boy", dado anualmente pelo jornal italiano Tuttosport. O melhor brasileiro foi Vinicius Junior, quinto colocado.

De Ligt tem se destacado pelo Ajax, tanto que já ostentou a faixa de capitão da equipe, apesar da pouca idade. Tal desempenho na Holanda inclusive já teria chamado a atenção do Barcelona, que estaria mirando sua contratação para a próxima temporada.

A eleição, que se deu através dos votos de 35 jornalistas, de 20 países diferentes, colocou De Ligt na ponta, com 224 pontos. Ele ficou à frente do lateral Alexander-Arnold, do Liverpool, segundo colocado com 149 pontos, e do atacante Justin Kluivert, da Roma, com 149.

Na quarta colocação, apareceu o italiano Cutrone, do Milan, com 97, pouco à frente de Vinicius Junior, revelação do Flamengo e hoje no Real Madrid, com 90. Outro brasileiro que terminou entre os 20 primeiros foi o zagueiro Eder Militão, ex-São Paulo e hoje no Porto, que ficou em 15.º com 10 pontos.

Esta foi a 16.ª edição do prêmio "Golden Boy", entregue pelo Tuttosport desde 2003. Nomes como Wayne Rooney, Lionel Messi, Fabregas, Balotelli e Pogba já foram premiados. Dois brasileiros também já foram eleitos o melhor jovem do futebol europeu: Anderson, em 2008, e Alexandre Pato, no ano seguinte.