Zagueiro holandês Martins Indi está fora de jogo contra o Chile

O zagueiro holandês Bruno Martins Indi perderá a última partida do Grupo B da Copa do Mundo , contra o Chile , na segunda-feira, 23, depois de sofrer uma contusão na vitória sobre a Austrália , disse o técnico Louis Van Gaal.

Martins, que passou a noite no hospital após a vitória por 3 x 2 sobre a Austrália, em Porto Alegre, disse que estava tomando "passos de bebê" para retornar à boa forma.

Van Gaal disse que haverá mudanças no time para o jogo diante do Chile na Arena Corinthians, em São Paulo, que irá decidir quem será líder do grupo, mas ele se recusou a ser mais específico.