Zagueiro holandês recebe alta após sofrer concussão Um dia depois após dar um susto no duelo diante da Austrália, o zagueiro holandês Bruno Martins Indi recebeu alta do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira. Ele sofreu uma concussão durante a partida pelo Grupo B da Copa do Mundo e passou a noite em observação.