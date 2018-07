Zagueiro holandês volta aos treinos dois dias após susto

Bruno Martins Indi saiu de maca do gramado do Beira-Rio e chegou a passar a noite em observação no Hospital Mãe de Deus, na capital gaúcha, mas os exames não detectaram nenhum problema grave. Assim, recebeu alta na quinta-feira, voltando ao grupo da Holanda.

Nesta sexta-feira, ele foi recebido com aplausos pelos companheiros ao entrar no campo da Gávea, onde a Holanda trabalha no Rio, mas fez treinos específicos, longe do grupo principal. Depois, também realizou exercícios na academia, junto com Arjen Robben, Nigel de Jong e Daley Blind.

Apesar de ter retornado aos treinos, o zagueiro não irá participar do duelo de segunda-feira entre Holanda e Chile, por precaução. A partida vale pela terceira rodada do Grupo B e será disputada no Itaquerão - as duas seleções já estão classificadas e disputam a liderança da chave.