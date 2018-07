Zagueiro Índio renova com Inter até o final de 2012

Ao longo de sua trajetória no Inter, Índio participou da conquista do Campeonato Gaúcho (2005, 2008 e 2009), da Libertadores (2006 e 2010), do Mundial (2006), da Recopa (2007), da Dubai Cup (2008), da Copa Sul-Americana (2008) e da Copa Suruga Bank (2009).

Além disso tudo, ele entrou definitivamente para a história do clube em agosto passado, quando se tornou o zagueiro com maior número de gols com a camisa do Inter. Chegou aos 27, superando o eterno ídolo Figueroa, que marcou 26 vezes na década de 70.

Índio é titular absoluto do time do técnico Celso Roth e peça fundamental do Inter para a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, em Abu Dabi. Agora, com esse novo contrato, é provável que ele fique no Beira-Rio até o final de sua carreira.