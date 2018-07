Zagueiro italiano sofre leve contratura e treina à parte para a Copa

Veja também:

O médico da equipe, Enrico Castellacci, explicou que se trata de um "leve problema muscular com o qual não se deve se preocupar" e por isso aconselhou um treino mais suave.

A Itália começou ontem sua concentração para a Copa do Mundo da África do Sul na localidade de Sestrière (Turim), entre os Alpes, o lugar escolhido para se acostumar ao frio que viverão no inverno sul-africano.

Chielini é um dos 28 jogadores que o técnico italiano, Marcello Lippi, levou para Sestrière e dos quais terá que descartar cinco antes do dia 1º de junho.