Zagueiro Jagielka garante que estará em campo na estreia da Inglaterra

LONDRES - O zagueiro Phil Jagielka, do Everton, entrou na fase final de sua recuperação depois de sofrer uma lesão no tendão em partida pelo Campeonato Inglês. Apesar de ter retornado a tempo de disputar as duas últimas partidas da competição, ainda existiam dúvidas sobre a possibilidade de sua presença na estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, contra a Itália, no dia 14 de junho, na Arena Amazônia, em Manaus.

"Eu não preciso estar 100% em forma esta semana, mas sim ganhar ritmo de jogo para os amistosos em Miami. Espero conseguir estar pronto para o jogo de abertura do grupo", disse Jagielka, que será parceiro de Gary Cahill na zaga inglesa, se referindo aos confrontos diante de Equador e Honduras, os últimos antes da viagem ao Brasil.

Existe uma preocupação dos torcedores em relação à defesa da equipe pelo fato de não existir grandes estrelas na posição. Entretanto, a Inglaterra levou apenas quatro gols nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O time do técnico Roy Hodgson também não perdeu partidas em que Jagielka e Cahill foram titulares. "Eu desempenhei um importante papel durante as Eliminatórias e seria muito bom ser parte de um time de sucesso na Copa do Mundo", disse o zagueiro.

Depois de estrear no Mundial em 14 de junho, a Inglaterra terá pela frente, pela segunda rodada do Grupo D, o Uruguai, no dia 19, no Itaquerão, em São Paulo, e encerra a primeira fase da competição contra a Costa Rica, no dia 24, no Mineirão, em Belo Horizonte.