Zagueiro João Victor revela incômodo com série de gols sofridos pelo Corinthians

O Corinthians tem a quarta melhor defesa do Brasileirão, com 26 gols sofridos. Fica atrás apenas do líder Atlético-MG (20) e de Flamengo e Atlético-GO (ambos com 24). Mesmo assim, não está satisfeito com os números. O motivo? Nas últimas dez rodadas, a equipe foi vazada em nove delas, o que custou pontos preciosos - só passou ilesa contra o Fluminense. O zagueiro João Victor volta ao time diante da Chapecoense, segunda-feira, na Neo Química Arena, e não esconde estar incomodado com essa série. Em sua visão, está na hora de o time emplacar sequência intacta atrás.

"A gente está em busca de uma evolução, pois não estamos satisfeitos com o que a gente vem desempenhando defensivamente. A gente quer, sim, ser a melhor defesa do campeonato", afirmou, revelando trabalhos extras por melhora no setor. "Estamos fazendo trabalhos específicos entre os zagueiros para evitar ao máximo que saiam gols durante os jogos para conseguirmos enganar uma sequência sem tomar", revelou.

Sylvinho sempre foi vidrado em construir sistemas defensivos sólidos, sua prioridade na chegada ao clube. A defesa vinha bem, mas ultimamente anda sempre dando algum vacilo, como no gol de empate diante do Inter, na rodada passada, já nos acréscimos. Evitar esses "erros" voltou à pauta.

"Nosso objetivo é melhorar o que vinha fazendo de bom", seguiu João Victor, revelando que o treinador novamente está preocupado com seu setor defensivo. Os zagueiros tentam erguer a parede atrás e também quebrar o jejum no ataque, já que não estão conseguindo colaborar na frente.

"Incomoda a nós zagueiros (não marcar gol). A gente vai para a área com intuito de fazer o gol, mas não vem acontecendo. Estamos trabalhando de duas a três vezes na semana algo específico de bola aérea ofensivo. Está havendo uma evolução e tenho certeza que no próximo jogo vai sair esse gol de cabeça de um dos zagueiros", previu João Victor.

Sem papas na língua, o solícito defensor "adiantou" a escalação de Matheus Donelli no gol, na vaga do suspenso Cássio, e revelou torcida por renovação do meia Gabriel Pereira.

"Cássio é um jogador muito importante, mas temos muita confiança no Donelli, que é um excelente goleiro, vai fazer uma grande partida e nos ajudar bastante", elogiou. "E o Gabriel também vem nos ajudando muito, espero que chegue a um acordo. Existe o empresário, mas quem decide (a permanência) é o jogador."

Será a primeira partida de João Victor com a Neo Química Arena lotada. E ele não esconde a apreensão para fazer bonito, sobretudo por causa da família, que estará em peso nas arquibancadas.

"Expectativa enorme para o próximo jogo, pela primeira vez vou atuar com o estádio com 100% do público, minha família toda estará lá e será algo gratificante", disse. "Espero que a gente consiga sair vitorioso, será uma partida complicada. Apesar de a Chapecoense estar lá embaixo na tabela, é um adversário que tem muita qualidade. Mas vamos fazer de tudo para sair com a vitória para seguir subindo na tabela."