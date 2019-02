Zagueiro Joe Gomez passará por cirurgia e desfalca Liverpool na Liga dos Campeões

O Liverpool vai perder o zagueiro Joe Gomez por período maior do que o esperado, segundo confirmou o próprio clube inglês nesta segunda-feira. O jogador, que era titular antes de se machucar, terá que ser submetido a uma cirurgia na perna direita. O clube não revelou nem a data da operação e nem o tempo de recuperação do atleta.

Gomez sofreu uma fratura na perna ainda no primeiro tempo da partida contra o Burnley, no início de dezembro. A previsão inicial era de seis semanas de recuperação. O tratamento conservador, contudo, não foi o suficiente para recuperar o jogador de apenas 21 anos e que era uma das referências na defesa do Liverpool.

"É uma decepção para o garoto e também para nós, porque, antes da lesão, ele estava em uma forma fantástica", lamentou o técnico Jürgen Klopp. "Mas ele é muito valioso para nós para assumirmos qualquer risco, tanto para o presente quanto para o futuro. Então decidimos por este procedimento e ele vai voltar ao time quando estiver pronto."

Klopp fez elogios ao comprometimento do jogador durante o seu processo de reabilitação, mas admitiu que não foi o suficiente. "A atitude dele no tratamento foi incrível, mas não foi o suficiente para curá-lo. Então será necessário esta intervenção."

Gomez começou a temporada atuando ao lado de Virgil van Dijk na defesa do Liverpool que sofreu poucos gols nas primeiras rodadas e também na primeira metade da temporada europeia. Após a sua saída, a zaga passou a ser vazada com mais frequência, inviabilizando a presença da equipe nas duas Copas nacionais, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

Com a operação, sem data divulgada, Gomez será baixa certa na sequência do Campeonato Inglês, do qual o Liverpool é o atual líder, e no confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique. O jogo de ida será no dia 19 deste mês, e a volta está marcada para 13 de março.