Zagueiro Jones desfalcará Manchester por até um mês

O técnico Louis van Gaal terá mais um desfalque para armar o Manchester United nas próximas partidas. O zagueiro Phil Jones sofreu uma lesão muscular na coxa quando defendia a seleção inglesa, passou por exames médicos e deverá ficar afastado dos gramados por um período de três semanas até um mês.

Jones sofreu a contusão na vitória da Inglaterra sobre a Suíça, na última segunda-feira, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. O próprio Van Gaal confirmou a gravidade da lesão do zagueiro nesta sexta e lamentou perder o jogador por "talvez três semanas a um mês".

O zagueiro é só mais um desfalque em meio a uma lista de problemas do Manchester United, que conta com nomes como Smalling, Fellaini, Carrick, Lingard, entre outros. Além de Jones, Ashley Young também foi confirmado nesta sexta como mais um integrante deste grupo, após se contundir durante um treinamento.

"A situação não melhorou muito porque enquanto há jogadores voltando, há também jogadores que se contundiram na última semana, como, por exemplo, Phil Jones e Ashley Young. Então é mais ou menos a mesma situação e ela não é muito positiva", comentou Van Gaal.

As lesões têm sido um grande problema para o técnico holandês neste início de trabalho pelo Manchester. Contra o Queens Park Rangers, neste domingo, no entanto, ele pelo menos deverá contar com os retornos de Rafael, Ander Herrera e Luke Shaw. Outro que deve atuar é o lateral Marcos Rojo, que pode fazer sua estreia pelo clube.