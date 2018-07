Zagueiro Juan admite estar 'em débito' no Internacional Uma das apostas do Internacional para a defesa, o veterano Juan admitiu nesta terça-feira que ainda está devendo no time gaúcho. Contratado no meio do ano passado, o zagueiro teve dificuldade para emplacar uma sequência de jogos, em função de lesões, e lamenta não ter dado maior contribuição à equipe nestes últimos meses.