Zagueiro Jubal diz esperar por nova chance no Santos

SANTOS - Depois de ganhar uma oportunidade entre os titulares do Santos, o zagueiro Jubal deve voltar ao banco de reservas no duelo contra o Grêmio, sábado, na Vila Belmiro. O titular Neto deve retomar seu posto após se recuperar de incômodo muscular que o tirou do duelo contra o Coritiba, no fim de semana passado.

A volta ao banco, no entanto, não abala Jubal. "Não estou desanimado, de maneira nenhuma. Estou tranquilo. Tentei mostrar para o Oswaldo que eu posso ser titular, agora tem que dar continuidade", disse o defensor, referindo-se ao técnico Oswaldo de Oliveira.

O zagueiro quer seguir trabalhando à espera de novas chances na equipe santista. "A gente treina forte para a gente aproveitar quando a oportunidade aparecer. A gente tem que dar um suporte para o Oswaldo, para ele confiar na gente", declarou.

Jubal não desanima nem quando se comenta a possibilidade de o Santos ganhar um reforço para o setor defensivo. Dória, do Botafogo, já foi cotado para jogar no time paulista. "Tem que deixar para a diretoria e para o Oswaldo. Temos que tentar conquistar nosso espaço. Se ele vier, vem para agregar."