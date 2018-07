Zagueiro Jubal tenta ganhar espaço no time do Santos Com o técnico interino Claudinei Oliveira, que trabalhava nas categorias de base até ser chamado para substituir provisoriamente o demitido Muricy Ramalho, os garotos revelados pelo Santos começaram a ganhar mais espaço no time principal. Foi o caso, por exemplo, de Neilton, Gabriel e Pedro Castro, entre outros. O zagueiro Jubal ainda não teve as mesmas chances, mas espera a sua hora chegar.