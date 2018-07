Zagueiro Juninho dá susto e deixa treino do Palmeiras mais cedo

A volta do Palmeiras aos treinos, nesta quinta-feira, seria um dia tranquilo não fosse a eliminação na Copa do Brasil, na quarta, diante do Cruzeiro, e um susto durante a atividade dos reservas. O zagueiro Juninho machucou o tornozelo esquerdo, deixou a atividade mais cedo e será reavaliado pela comissão técnica antes do jogo com o Avaí, sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O auxiliar técnico Alberto Valentim comandava um treino em campo reduzido com quem não foi titular no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro quando Juninho sentiu uma dor após uma dividida com o atacante Deyverson. O defensor foi atendido e deixou o gramado caminhando, para não mais retornar. O trabalho teve a presença também de jogadores do time sub-20 do clube.

Antes do problema com Juninho, a linha de defesa montada na atividade deixou pistas de como o técnico deve montar o setor para enfrentar o Avaí. Embora com times divididos e mesclados com o sub-20, uma das equipes atuou com Mayke, Luan, Juninho e Michel Bastos na linha defensiva, formação que pode ser utilizada no sábado. O treinador adiantou que pretende dar descanso a alguns jogadores.

Os principais jogadores não foram a campo e fizeram trabalho somente na academia. O time voltou a São Paulo nesta quinta pela manhã após ter feito três partidas fora de casa (Flamengo, Sport e Cruzeiro). Nesse intervalo de dez dias a delegação não retornou à capital paulista. Na próxima semana o elenco deve ficar concentrado em Atibaia para se preparar para o confronto com o Barcelona, do Equador, pela Copa Libertadores.