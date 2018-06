Zagueiro Juninho é relacionado pela 1ª vez no Atlético-MG e Larghi leva 22 nomes

O zagueiro Juninho vai vestir a camisa do Atlético-MG pela primeira vez em jogo oficial neste domingo, às 16h, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Emprestado junto ao Palmeiras, o jogador é um dos 22 relacionados pelo técnico Thiago Largui para o confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Juninho é a novidade da lista, mas deve ficar no banco de reservas, pois está sem ritmo. O atleta não vinha sendo aproveitado pelo clube paulista, pelo qual fez apenas três partidas neste ano.

O defensor, de 23 anos, tem forte concorrência no elenco alvinegro. Para o jogo contra a equipe paranaense, viajaram outros quatro zagueiros: Leonardo Silva e Gabriel, que formam a dupla titular, além de Bremer e Maidana.

O grupo encerrou na manhã deste sábado a preparação para o duelo contra o Atlético-PR, em treino leve na Cidade do Galo. As atividades durante a semana foram fechadas à imprensa e o treinador mantém mistério sobre o time que entrará jogando. A principal dúvida na equipe titular é a possível entrada do meia Cazares no lugar do atacante Otero, que tem tido grande sequência de jogos.

Larghi admitiu a possibilidade da mudança, mas não divulgou a escalação. Cazares tem agradado ao técnico, com boas atuações quando entra nas partidas. O meia, porém, não foi utilizado no empate diante do San Lorenzo, terça-feira, pela Sul-Americana, mesmo com o treinador escalando uma equipe repleta de reservas no confronto no qual o clube brasileiro acabou sendo eliminado da competição continental.

O Atlético-MG é o sexto colocado no Brasileirão, com sete pontos. Já a equipe paranaense está em 11º lugar, com cinco.

Confira os relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Cleiton;

Laterais: Patric e Fábio Santos;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Bremer, Juninho e Maidana;

Meias: Adilson, Yago, Elias, Matheus Galdezani, Gustavo Blanco, Tomás Andrade e Cazares;

Atacantes: Erik, Otero, Luan, Róger Guedes, Alerrandro e Ricardo Oliveira.