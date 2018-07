Zagueiro Júnior Caiçara é anunciado como reforço do Schalke 04

Natural de Santos, Caiçara (Uilson de Souza Paula Júnior) começou a carreira no Santo André. Passou pelo CSA, de Alagoas, e pelo América de São José do Rio Preto (SP) antes de partir para a Europa, em 2010, para jogar pelo Gil Vicente, de Portugal. Nas últimas três temporadas, foi titular do Ludogorets, da Bulgária.

O reforço pode formar dupla de zaga com Felipe Santana, que passou o primeiro semestre no Olympiakos, da Grécia, e vai retornar de empréstimo no fim do mês. O Schalke corre o risco de perder o também zagueiro Höwedes, da seleção alemã, que estaria negociando com o Manchester United.