Zagueiro Koscielny sofre lesão e desfalca a França em amistosos

O zagueiro Laurent Koscielny desfalcará a seleção francesa nos amistosos contra Portugal, neste sábado, e Armênia, terça-feira que vem. O jogador do Arsenal sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, não terá condições de se recuperar a tempo e por isso foi cortado nesta quinta-feira pela Federação Francesa de Futebol.

De acordo com a entidade, Koscielny vem sofrendo com dores no local há algum tempo. O incômodo piorou nos últimos dias e, desta forma, o técnico Didier Deschamps decidiu liberar o jogador para realizar tratamento no Arsenal.

Se a lesão de Koscielny não trará maiores problemas para a França, já que o jogador se ausentará apenas de partidas amistosas, é mais uma dor de cabeça para o técnico Arsène Wenger no Arsenal. O time inglês tem sofrido com problemas físicos e na última quarta perdeu o meia Özil, por conta de uma ruptura nos ligamos do joelho, por um período de 10 a 12 semanas.

Já classificada para a Eurocopa de 2016, por ser o país-sede, a França não disputa as Eliminatórias. Por isso, utilizará as datas Fifa para disputar os amistosos contra Portugal, em Paris, e Armênia, na casa do adversário.