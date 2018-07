Zagueiro Léo exalta esquema ofensivo do Cruzeiro

"É bom. A equipe está bem entrosada, bem compacta e bem consciente daquilo que tem que ser feito. Apesar de estarmos atuando com três atacantes, eles também ajudam na marcação, cumprindo as funções táticas. E isso nos ajuda. Graças a Deus não temos tomado gols. Vamos procurar nos manter assim e evoluir", avaliou Léo.

Empolgado com o bom momento do ataque cruzeirense, Léo até projeta marcar gol no fim de semana. "No Mineiro do ano passado eu marquei um gol [contra o América], quem sabe não consiga marcar novamente. Vamos procurar esta oportunidade, procurar marcar o gol, que é sempre importante e sempre bom ajudar os companheiros a sair com a vitória".

Fora do time na rodada passada, o zagueiro não esconde a ansiedade para retornar à equipe titular. "É bom voltar e estar jogando, poder ajudar os companheiros. A gente espera sempre manter o mesmo nível, sempre evoluir com a equipe. Estamos nos preparando bastante nesta semana para poder jogar bem e atingir o nosso objetivo, que é ganhar os três pontos".