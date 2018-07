Zagueiro Léo lança livro sobre título do Cruzeiro na Copa do Brasil

Com informações de bastidores do Cruzeiro, o zagueiro Léo lançou na noite desta terça-feira, em Belo Horizonte, o livro "A Quinta Estrela - A história do Penta contada de dentro de campo", que conta a trajetória do time mineiro na conquista da Copa do Brasil. O título foi sacramentado há dois meses, na final contra o Flamengo.

De acordo com o jogador, o livro traz detalhes sobre o caminho do time até o troféu, com informações de bastidores, em suas 72 páginas. A obra foi escrita pelo próprio jogador, em parceria com o coletivo Memória Celeste e com a Agência Número Um.

Além disso, o livro traz muitas fotos sobre a conquista. "Selecionamos fotos bacanas que me trouxeram uma memória maravilhosa daquele período que presenciamos", destacou o zagueiro titular do Cruzeiro.

"O que me motivou a escrever foi o tempo que tenho de clube, além de ter jogado muitas partidas da Copa do Brasil. Tenho já sete anos de Cruzeiro e recebi a ideia do Thiago Soraggi, da Agência Número Um. Aceitei o convite e foi um desafio bacana. Pude contar coisas que vivemos, falas e fatos curiosos", afirmou.

Nas finais da Copa do Brasil, o Cruzeiro empatou com o Flamengo por 1 a 1 no jogo de ida, no Maracanã. Na volta, no Mineirão, os dois times ficaram no 0 a 0. E, nas penalidades, o time mineiro venceu por 5 a 3. Com a conquista, o Cruzeiro se igualou ao Grêmio como os maiores campeões do torneio, com cinco troféus cada.