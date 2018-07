Zagueiro Léo passará por artroscopia e desfalcará Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O zagueiro Léo vai desfalcar o Cruzeiro nas primeiras semanas do Campeonato Mineiro. O defensor segue com problemas no joelho direito e será submetido a uma artroscopia nesta terça-feira. De acordo com o próprio clube, ele não teve uma boa recuperação ao tratamento ao qual tem sido submetido desde meados de outubro.

"Como ele (Léo) não teve uma evolução satisfatória neste início de temporada, a gente optou por indicar esta cirurgia para fazermos uma exploração da articulação. O que for constatado sob visão direta já é abordado e tratado para que ele possa se recuperar e retomar as atividades", comentou o médico do clube Sérgio Freire Júnior.

"Fizemos vários exames tanto no final do semestre passado quanto no começo deste ano e eles não foram muito objetivos, uma vez que não mostravam se existia ou não uma lesão, se precisava ser operado ou não. A ressonância não nos deu uma informação que agregasse valor para uma decisão médica, então ela foi feita muito mais em cima do que vem evoluindo o atleta, do que em relação a um exame de imagem", explicou.

Léo será operado na manhã desta terça-feira, no Hospital Lifecenter, em Belo Horizonte, pelo médico Ernane Avelar Fonseca, com o acompanhamento da equipe médica do Cruzeiro. O jogador é um dos poucos remanescentes do elenco de 2012 e ganhou a concorrência de Paulão, Bruno Rodrigo e Nirley. Thiago Carvalho e Victorino também ficaram.