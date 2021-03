Zagueiro Léo se recupera da covid-19 e aumenta as opções de Crespo no São Paulo

O argentino Hernán Crespo não esconde sua predileção por um futebol ofensivo e buscando o gol a todo tempo no São Paulo. Ao mesmo tempo, faz questão de jogar sempre com três zagueiros. Ele iniciou a semana com ótima notícia. Titular nos primeiros jogos sob o comando do treinador, o jovem Léo se recuperou de covid-19 e voltou aos treinos.

Adepto do 3-5-2, Crespo teve de usar o estreante Rodrigo Freitas na derrota diante do Novorizontino, sua primeira dirigindo a equipe, por causa das ausências no setor. Além de Léo, não tinha Arboleda, que pegou alguns dias de descanso, e nem o recém-contratado Miranda.

Depois de cumprir o protocolo estipulado pelo São Paulo e cumprir o período de quarentena de 14 dias por causa da covid-19, Léo voltou aos treinamentos nessa segunda-feira, no CT da Barra Funda, e aumentou as opções do treinador para a defesa. Com a chegada do experiente Miranda, alguém perderá vaga no setor.

Com os jogos do Paulistão suspensos por causa das medidas de combate à covid-19 no Estado, com a prática de esportes coletivos suspensos, a volta de Léo ajuda Crespo a aprimorar o entrosamento e posicionamento de seus titulares, além de escolher quem formará o setor.

O técnico usou Bruno Alves, Arboleda e Léo nos três primeiros jogos do Estadual e somou sete pontos. A defesa foi vazada uma única vez e arrancou elogios do comandante. Com os dias livres sem jogos e todos à disposição, ele espera deixar o setor ainda mais ajustado com a experiência de Miranda.

O tempo de treinos servirá, também, para encaixar outros reforços na equipe. O São Paulo contratou Orejuela, William, Benítez e Éder. Igor Gomes, Daniel Alves e Gabriel Sara correm risco no meio, enquanto Igor Vinicius ganha forte concorrência por uma vaga na lateral-direita e Pablo agora tem sombra no ataque.