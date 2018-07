Zagueiro Luan critica erro de arbitragem contra o Vasco

Enquanto o técnico Joel Santana evitou reclamar da validação do gol irregular do Oeste contra o Vasco, o zagueiro Luan criticou o erro da arbitragem, após o desembarque da delegação vascaína no Rio, nesta quarta-feira. O jogo entre as duas equipes, realizado na Arena Amazônia, em Manaus, na terça-feira, pela 23ª rodada, acabou empatado por 1 a 1.

O gol do time paulista ocorreu no primeiro tempo em um chute forte de Fábio Santos. A bola bateu no travessão, atingiu a linha e voltou para o campo. A arbitragem acabou registrando gol.

"O sentimento que fica é de que poderíamos ter vencido. Essas falhas são sempre contra a gente. Mas evito falar para não dizerem que estamos criando polêmica. No (campeonato) Carioca já foi assim", lamentou o zagueiro do Vasco, em referência à decisão do Campeonato Carioca de 2014, quando o Flamengo foi campeão graças a um gol irregular de Marcio Araújo.

O empate fez o Vasco cair da terceira para a quarta colocação na classificação da Série B. O próximo jogo será no sábado, em São Januário, contra o Náutico, pela 24ª rodada.