Zagueiro Luan elogia retorno de Felipe Melo: 'É um trabalhador'

O zagueiro Luan, do Palmeiras, elogiou nesta terça-feira a reintegração de Felipe Melo ao elenco da equipe, concretizada na segunda-feira após mais de um mês de afastamento. Em entrevista ao canal SporTV, o defensor afirmou que o volante é merecedor da condição de voltar a trabalhar com o time por ser um colega dedicado.

"A gente fica feliz. O Felipe é um amigo, um trabalhador. Esperamos ajudá-lo a voltar a dar alegria ao torcedor para que ele possa nos ajudar também", comentou o zagueiro. Felipe Melo ainda não treinou junto com o grupo, apesar da reintegração. Como ficou de folga por dez dias, o jogador está cumprindo um cronograma particular de preparação física.

O volante ficou mais de um mês afastado por ter discutido com o técnico Cuca em Belo Horizonte, pouco depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro. Mesmo com esse atrito, os dois voltaram a se falar. A tendência, porém, é Felipe Melo não ser utilizado pelo treinador e aguardar propostas de outras equipes para ser negociado e deixar o Palmeiras.

Luan afirmou que o período de duas semanas sem jogos vai fazer o Palmeiras mostrar um futebol melhor contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. "Todo o jogador gosta de jogar. Mas a gente estava precisando treinar um pouco, ajustar o que precisava, aprimorar o que a gente já estava fazendo de bom para que a gente possa voltar ainda mais forte", comentou.