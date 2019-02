Zagueiro Luan será desfalque no Palmeiras por no mínimo um mês

O zagueiro Luan, do Palmeiras, deve desfalcar o time por pelo menos um mês. O defensor sofreu uma lesão na coxa esquerda no primeiro tempo do empate sem gols com o Santos, pelo Campeonato Paulista, no último sábado, e será baixa para o técnico Luiz Felipe Scolari nos próximos compromissos, incluindo a estreia na Copa Libertadores, marcada para a próxima semana.

A comissão técnica do time começou nesta segunda-feira a cuidar da recuperação de Luan. No clássico, realizado no Allianz Parque, o zagueiro saiu do jogo aos 28 minutos do primeiro tempo, para dar lugar a Antônio Carlos. O time também conta com Edu Dracena como opção para a posição.

Quem também deixou o clássico com lesão foi o meia Moisés. Com uma pancada na perna direita, ele dificilmente vai enfrentar o Ituano, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. O jogador se machucou no segundo tempo do clássico com o Santos, após uma dividida com Yuri. Moisés permaneceu em campo por mais uns minutos, até ser substituído por Bruno Henrique.

Além dos dois, o meia Gustavo Scarpa é outro que está fora do time por lesão. O jogador machucou o tornozelo na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino e deve retornar nas próximas semanas.