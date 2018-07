Zagueiro Lucão afirma agora que quer renovar com o São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo já avisou diversas vezes que pretende contratar um zagueiro para a sequência da temporada e o time pode ainda perder Lucão, revelação das categorias de base que fez alguns jogos como titular recentemente. O atleta tem contrato até fevereiro do próximo ano e, nas primeira investidas do clube, o jogador recusou todas as propostas.

Na quinta, o zagueiro preferiu desconversar sobre a polêmica e tentou mostrar que ainda existe esperança de renovar com o São Paulo. "Já vamos acertar", disse o jogador, negando que queira uma transferência precoce para a Europa. "Meu foco é o São Paulo", afirmou.

Lucão já esteve nas seleções de base e no ano passado foi capitão no Mundial Sub-17. Ele tem como empresário Giuliano Bertolucci, agente que criou confusão com a antiga diretoria do São Paulo por tirar o meia Oscar do clube.

Em relação a Lugano, a diretoria do São Paulo pretende fazer um contato nos próximos dias para verificar a real possibilidade de o jogador retornar para o Morumbi. O técnico Muricy Ramalho, sempre que pode, tem reforçado que gostaria de contar com o capitão do Uruguai. Só que os dirigentes terão de lidar com duas dificuldades.

A primeira é que Lugano tinha um salário na Europa muito alto em comparação com os que são praticados no futebol brasileiro. Outro empecilho é que a família do jogador tem preferência de continuar no Velho Continente. Com isso, times da Alemanha e da Turquia aparecem como rivais do Tricolor.