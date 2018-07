Zagueiro Lúcio garante que não pensa em se vingar do São Paulo

SÃO PAULO - Após mais uma vitória no Campeonato Paulista - 1 a 0 no Penapolense, pela quarta rodada, no estádio do Pacaembu -, o zagueiro Lúcio afirmou que o clássico de domingo contra o São Paulo será para ele um jogo como outro qualquer. "Não tenho de entrar em campo e pensar em vingança ou qualquer coisa do gênero. Vou jogar pensando apenas no Palmeiras e vamos tentar mais uma vitória".

O Palmeiras não terá nenhum desfalque. A expectativa é de bom público no Pacaembu. Antes do jogo contra o Penapolense, seis mil ingressos já haviam sido comprados pelos palmeirenses.

Novo capitão do time após a saída do zagueiro Henrique para o Napoli, o goleiro Fernando Prass afirmou que o Palmeiras está preparado para o clássico contra o São Paulo. "Estamos preparados. No ano passado, jogamos quatro clássicos e não perdemos nenhum. Contra o São Paulo, acertamos bolas na trave. Contra o Santos também, tivemos chances", afirmou o goleiro, lembrando as partidas de 2013.

Fernando Prass também fez questão de afirmar que a tarja de capitão em seu braço não mudará em nada sua postura dentro de campo. "Nunca liguei muito para isso, mas tem que ter um capitão. É mais uma formalidade mesmo, minha postura não muda nada", garantiu.