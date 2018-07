Zagueiro Lúcio rescinde contrato e deixa a Inter de Milão

MILÃO - A Inter de Milão anunciou nesta sexta-feira a rescisão de contrato do zagueiro Lúcio, de 34 anos. O brasileiro ainda tinha mais dois anos de vínculo com o clube italiano, mas as partes entraram em acordo e decidiram interromper este ciclo. A confirmação foi dada pela equipe, através de um comunicado em seu site oficial.

"A Internazionale comunica que depositou o documento oficial para a rescisão consensual e amigável do contrato com Lúcio", apontou o clube. "A Lúcio e sua família, o mais afetuoso adeus de todos da Inter", completou.

Com a saída do clube italiano, crescem as especulações sobre o futuro do jogador. São Paulo e Internacional já manifestaram o interesse em contar com o futebol de Lúcio, mas terão que concorrer com clubes estrangeiros. De acordo com a imprensa europeia, o Fenerbahçe estaria próximo de um acordo.

Pela Inter de Milão, Lúcio atuou em 136 partidas oficiais e marcou cinco gols. Ele esteve presente nas conquistas de um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália, uma Liga dos Campeões da Europa e um Mundial de Clubes.

Para contar com o futebol do jogador, o Internacional tem a seu favor o fato de ter revelado Lúcio para o futebol. Em 2001 ele foi para o Bayer Leverkusen, onde ficou por quatro temporadas, até ir para o Bayern de Munique. O zagueiro chegou à Inter de Milão em 2009.