Zagueiro Luiz Eduardo quer mostrar que é 'versátil' no São Paulo

SÃO PAULO - Sem Piris, lesionado, Wellington e João Filipe, suspensos, o garoto Luiz Eduardo deve ganhar uma chance na lateral direita do São Paulo diante do Paulista, nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, pela oitava rodada do campeonato estadual. Zagueiro de origem, ele já atuou como lateral-esquerdo e espera mostrar versatilidade para ajudar a equipe.

"É uma oportunidade boa para mostrar que sou versátil, já joguei assim com o Carpegiani e vai ser bom para mim", declarou o jogador, de apenas 18 anos, antes de afirmar que não terá dificuldades em se adaptar à lateral direita. "Chuto com a direita, mas bato bem com a esquerda também", completou.

O jogador apareceu entre os profissionais no início do ano passado, recebeu algumas chances com Paulo César Carpegiani, mas acabou perdendo espaço. Atualmente, é considerado apenas a quinta opção no elenco são-paulino para a zaga e, por isso, sabe que precisa aproveitar esta oportunidade.

"Aprendi muita coisa com as vitórias e derrotas. Fiz bons jogos, outros que acho que não fui bem. Estou mais experiente agora. Sei o que tenho de fazer para estar melhorando sempre", afirmou.

Vindo de uma derrota no clássico para o Corinthians, o São Paulo precisa da vitória para espantar a possibilidade de crise e se reaproximar da liderança do estadual. A equipe é a quarta colocada, com 14 pontos, três atrás do líder Palmeiras. "Respeitamos o Paulista, mas temos de entrar em campo na quinta-feira e ganhar de qualquer jeito. Precisamos buscar esta liderança para continuar brigando pelo título paulista", disse Luiz Eduardo.