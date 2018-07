Zagueiro Luiz Eduardo retorna ao São Paulo e quer ser aproveitado

O zagueiro Luiz Eduardo, da 21 anos, que estava emprestado pelo São Paulo ao Boa, rescindiu contrato com o time mineiro e está de volta ao clube paulista. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, a decisão do Boa, que disputa a Série B, teve razões financeiras.

"Tive uma boa experiência no Boa, vinha jogando, e fui pego de surpresa com a saída. São coisas que acontecem no futebol, mas quero agradecer à diretoria e à comissão técnica pela oportunidade. Agora, retorno ao São Paulo e espero mostrar meu potencial para, quem sabe, ser aproveitado", comentou o zagueiro, que vai se reapresentar no clube paulista.

Luiz Eduardo chegou a ser titular em 2011, quando subiu das categorias de base e foi aproveitado por Emerson Leão, Adilson Batista e Paulo César Carpegiani. Depois, porém, quase não teve mais chances. No Brasileirão do ano passado, foi reserva do Náutico. Depois, no primeiro semestre desta temporada, jogou pelo Comercial, de Ribeirão Preto (SP).

"Joguei nas últimas quatro rodadas da Série B, estou 100% fisicamente e com ritmo de jogo. Espero dar continuidade neste trabalho e não perder tempo sem treinar", diz Luiz Eduardo, que não deve ficar no elenco tricolor. Afinal, tem o clube já tem Antônio Carlos, Rodrigo Caio, Rafael Tolói, Lucão, Edson Silva e Paulo Miranda.