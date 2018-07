Zagueiro marca contra e Grêmio vence o Atlético-PR fora

Vindos de derrota na primeira rodada, os dois times mostraram muita vontade no início do jogo. Os jogadores de meio campo procuravam imprimir velocidade nas jogadas de ataque e mantinham o equilíbrio da partida. Até que, aos 13 minutos, Lúcio fez lançamento logo desde à meia-esquerda. Rafael Santos tocou para trás enquanto Márcio saía do go e acabou marcando contra. "Faltou comunicação", sustentou o goleiro. "Um gol desses não pode acontecer."

O nervosismo tomou conta do time da casa e os erros de passe tornaram-se constantes, dando oportunidade para o Grêmio crescer e dominar totalmente o jogo. Com os atacantes atuando bastante abertos, o Atlético também não exigia muito dos zagueiros gremistas, bastante adiantados. Foram apenas dois chutes ao gol durante todo o primeiro tempo, sem qualquer perigo. Ao apito do árbitro para o intervalo, a torcida não perdoou o técnico Adilson Batista e o time, com fortes vaias e gritos de protesto.

A entrada de Branquinho no lugar do volante Cléber Santana e do atacante Nieto para a saída de Adailton fez o Atlético melhorar e insistir na busca do empate. Com uma equipe absolutamente desentrosada, tamanho o número de desfalques, o Grêmio postou-se atrás da linha do meio de campo, procurando sair apenas em contra-ataques, o que conseguiu em pouquíssimas oportunidades.

Cansado, o meia Paulo Baier saiu aos 17 minutos, entrando Madson, com a finalidade de imprimir mais velocidade. As chances de gol começaram a ser criadas, mas o goleiro Victor sobressaiu, com boas defesas. Aos 48 minutos, o lateral atleticano Paulinho cobrou uma falta na trave.

FICHA TÉCNICA

Atlético-PR 0 x 1 Grêmio

Atlético-PR - Márcio; Rômulo, Manoel, Rafael Santos e Paulinho; Deivid, Marcelo Oliveira, Cleber Santana (Branquinho) e Paulo Baier (Madson); Guerrón e Adailton (Nieto). Técnico - Adilson Batista.

Grêmio - Victor; Mário Fernandes, Rafael Marques, Saimon e Neuton; Fábio Rochenback, Fernando, Lúcio e Douglas (William Magrão); Junior Viçosa (Roberson) e Lins (Escudero). Técnico - Renato Gaúcho.

Gols - Rafael Santos (contra) aos 13 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Wagner Reway (MT).

Cartões amarelos - Paulo Baier, Rômulo, Branquinho, Fábio Rochemback, Fernando e Douglas.

Renda - R$ 285.750,00.

Público - 15.841 pagantes.

Local - Arena da Baixada, em Curitiba.