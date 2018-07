Zagueiro marca contra, mas se redime e ajuda Itália a bater Azerbaijão

A Itália suou muito mais do que o esperado, mas conquistou sua segunda vitória em duas partidas disputadas pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, que acontecerá na França. Nesta sexta-feira, a seleção contou com dia de artilheiro do zagueiro Chiellini, que marcou três vezes, sendo uma delas contra, para vencer o Azerbaijão por 2 a 1, na cidade de Palermo.

Mesmo diante de um adversário teoricamente frágil, a Itália teve muita dificuldade nesta sexta. Depois de muito pressionar, a equipe de Antonio Conte abriu o placar aos 43 minutos de jogo, quando Chiellini aproveitou escanteio batido pela esquerda e se antecipou ao goleiro para cabecear para o gol. Mas no segundo tempo, o próprio Chiellini quase se transformou em vilão. Aos 30 minutos, após escanteio da esquerda e saída errada de Buffon, ele tocou contra o próprio gol. Mas o zagueiro se redimiria aos 36, quando aproveitou bola cruzada da direita e finalizou de cabeça para definir o placar. A terceira rodada do Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa está marcada para segunda-feira. A Croácia receberá o Azerbaijão em Osijek, a Itália visita Malta na cidade de Ta''Qali e a Noruega enfrentará a Bulgária em Oslo. O resultado deixou a equipe na liderança do Grupo H, ao lado da Croácia, que derrotou a Bulgária nesta sexta por 1 a 0, mesmo fora de casa, com o gol de Bodurov, contra. No outro jogo do dia pela chave, a Noruega venceu pela primeira vez ao bater Malta por 3 a 0, fora de casa, com gols de Daehli e King, duas vezes.