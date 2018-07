Zagueiro marca dois, Goiás bate Chapecoense e mantém chance de evitar degola Eficiente nas bolas paradas, o Goiás venceu por 3 a 1 a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), neste domingo, e manteve as suas chances de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Fred, duas vezes, e Erik marcaram para os esmeraldinos. Túlio de Melo descontou. Com a derrota, os catarinenses caíram para 14.º lugar, com 47 pontos. O Goiás permanece em 19.º, com 38, três pontos atrás do Avaí, primeiro fora da zona da degola.