Zagueiro Mateus é liberado e pode estrear pela Portuguesa

Além dele, dez novos jogadores estão treinando no CT sob o comando do técnico Anderson Beraldo. Alguns deles estão em período de testes e podem ser dispensados. O atacante Renato Kayser, emprestado pelo Vasco, e os goleiros Samuel e Raphael Alemão integram a lista de jogadores que já assinaram contrato mas ainda não estão com a documentação em dia.

A comissão técnica também optou por buscar alternativas nas categorias de base do time. Com o aval do treinador, o atacante Bruno César foi promovido ao elenco profissional e pode ganhar uma chance no time titular no decorrer da disputa da terceira divisão nacional. Outros jogadores da base podem ser aproveitados.

A Portuguesa estreou na Série C com uma derrota por 2 a 1 para o Macaé, na última segunda-feira, no Canindé. A partida foi realizada com os portões fechados, já que o clube cumpre punição por conta de uma confusão com o Vila Nova no ano passado. Neste domingo, a equipe da capital paulista encara o Mogi Mirim, às 11 horas, no Vail Chaves, no interior.