Zagueiro Mina não deve ir para ao Barcelona

O Barcelona não deverá exercer a sua opção de compra pelo zagueiro Mina, do Palmeiras, de 9 milhões de euros (R$ 31,5 milhões). Segundo o site Chuteira FC, o secretário-técnico do clube catalão, Robert Fernández, é contra o negócio por acreditar que o colombiano não tem o perfil do Barça e que o clube tem de investir somente em jogadores sul-americanos com passagem pelo futebol europeu.

No ano passado, o Palmeiras pagou R$ 12 milhões ao Independiente Santa Fé por 80% dos direitos econômicos de Mina. A cláusula de rescisão do contrato do jogador é de 30 milhões de euros (R$ 105 milhões), com exceção do Barcelona, que se quiser comprar o jogador pagará 9 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) por ter acertado a opção de compra no meio do ano passado. O Independiente Santa Fé ficará com 20% do valor da transação.

Mina tem contrato por cinco temporadas com o Palmeiras. O zagueiro foi um dos destaques da conquista do título brasileiro do Palmeiras. Além do entrosamento com Vitor Hugo, que contribuiu diretamente com o desempenho da defesa, a menos vazada do torneio, o colombiano foi decisivo nas ações ofensivas. Mina marcou cinco gols em jogadas aéreas.

O colombiano, porém, sofreu com problemas musculares no ano passado. O departamento médico do Palmeiras preparou uma programação especial de treinos para o jogador durante o período de férias. Em novembro, ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na partida entre Chile e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.