Zagueiro Mina sofre lesão em jogo da Colômbia e preocupa o Palmeiras

O zagueiro colombiano Yerri Mina, um dos destaques da campanha palmeirense no Campeonato Brasileiro, foi substituído por causa de uma lesão sofrida aos 33 minutos do empate por 0 a 0 entre Colômbia e Chile, na noite de quinta-feira, em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018.

A seleção colombiana ainda não divulgou a gravidade da lesão, mas, pela maneira como o defensor se comportou - queixou-se de dores na parte posterior da coxa esquerda -, o problema deve ser muscular.

Na próxima terça-feira, a Colômbia enfrenta a Argentina, fora de casa, em San Juan. Dois dias depois, o zagueiro deveria estar à disposição do Palmeiras para o jogo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no dia 17, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora tenha se firmado como um dos pilares da zaga e demonstrado precisão no jogo aéreo ofensivo - ele já marcou quatro gols no Campeonato Brasileiro -, o zagueiro vem sofrendo com problemas musculares.

Em outubro, na última vez em que atuou pela seleção, Mina não foi aproveitado na partida seguinte, contra o Cruzeiro, por causa de um incômodo. No mês de julho, pouco depois de ter chegado ao Palmeiras, ele já havia um sofrido uma lesão que o deixou fora do time por um mês. O colombiano também perdeu a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.