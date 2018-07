Zagueiro minimiza oscilação do Botafogo: 'Importante é estar ali no bolo'

Concentrado somente no Brasileirão, após ser eliminado das outras competições, o Botafogo tem como principal obstáculo nesta reta final da temporada a oscilação em campo. Dos últimos quatro jogos, perdeu dois, empatou um e venceu apenas uma partida. Mas essa irregularidade não preocupa o zagueiro Marcelo.

Na sua avaliação, esta oscilação é normal e é resultado do desgaste pelo qual passou o clube ao longo do ano, disputando diferentes competições ao mesmo tempo. "Acho que todas as equipes oscilam ou oscilaram em algum momento. Em boa parte do campeonato dividimos a atenção com outras competições, mesmo assim não desgrudamos da vaga", disse o defensor.

Para Marcelo, a torcida deve valorizar a posição da equipe na tabela, na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. "O importante é que estamos ali no bolo, na briga por uma vaga na Libertadores. É fazer o nosso melhor nessa reta final e terminar o ano com o objetivo concluído", projetou.

O time carioca ocupa no momento a sexta colocação, dentro da zona de classificação à Libertadores. A equipe voltará a campo na segunda-feira para enfrentar o líder Corinthians, no encerramento da 30ª rodada, no Engenhão, no Rio de Janeiro.