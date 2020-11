Zagueiro Miranda deseja voltar para o Brasil e São Paulo tem interesse no jogador

O zagueiro Miranda pretende retornar ao futebol brasileiro em breve. O jogador de 36 anos tem contrato com o Jiangsu Suning, da China, até o meio do ano que vem e já avisou ao clube que deseja retornar ao Brasil para ficar próximo de sua família e começar a pensar em sua aposentadoria. O São Paulo, equipe onde Miranda teve destaque, aparece como principal interessado. Flamengo e Palmeiras chegaram a mirar o jogador no passado.

O Estadão apurou que o São Paulo monitora a situação do defensor e até já teve conversas com ele para um possível retorno, mas o caso é tratado com cautela no Morumbi, principalmente porque no fim do ano haverá eleição e a atual diretoria de futebol deverá ser trocada por completo.

O jogador embarcou neste sábado para o Brasil para rever seus familiares. A tendência é que ele retorne para a China e cumpra seus últimos meses de contrato. O jogador já admitiu seu desejo de retornar ao futebol nacional. "Meu pensamento é retornar ao Brasil. Esses cinco meses sem a família foram muito duros. Estou há cinco meses sem ver minha mulher e filhos", disse o zagueiro, em entrevista ao Yahoo Esportes.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a intenção da diretoria tricolor é tentar deixar as negociações encaminhadas para que a nova diretoria decida acertar ou não com o zagueiro de 36 anos. Há dois problemas que podem atrapalhar sua volta ao São Paulo: o alto salário e o interesse de outros clubes.

Miranda recebe cerca de R$ 2,5 milhões por mês na China. Valor inviável para qualquer time brasileiro, principalmente o São Paulo, que não esconde viver situação financeira delicada. Os dirigentes acreditam que o passado vitorioso e o clamor da torcida farão com que Miranda priorize o time do Morumbi e aceite reduzir drasticamente o seu salário.

Outro ponto é que, apesar da idade, Miranda ainda tem mercado no Brasil. Ele acaba de ser campeão na China e jogando. O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, chegaram a tentar sua contratação no ano passado, quando ele estava na Inter de Milão, mas as conversas não foram adiante.

O jogador decidiu retornar ao Brasil após sofrer com o distanciamento de seus familiares em razão do coronavírus. Ele chegou a ficar meses sem ter contato com a mulher e os filhos, pois não podiam ir para a China nem ele voltar para o Brasil. Além disso, Miranda acredita que já esteja chegando ao fim da carreira, mas ainda tem nível para jogar em times de ponta. Por isso, retornar ao Brasil seria o ideal.

Miranda iniciou a carreira no Coritiba. Depois, defendeu o Sochaux-FRA, São Paulo, Atlético de Madrid-ESP, Inter de Milão-ITA e Jiangsu Suning-CHI, além de atuar pela seleção brasileira. O zagueiro disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica.