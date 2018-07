Zagueiro Miranda é expulso em estreia pelo Atlético de Madrid

MADRI - Trinta e quatro jogos movimentaram nesta quinta-feira a terceira rodada eliminatória da Liga Europa. Entre as partidas, válidas como confronto de ida, destaque para o Atlético de Madrid, campeão na temporada retrasada, e que enfrentou o Stromsgodset, da Noruega. Apesar de ter em campo o uruguaio Diego Forlán, melhor jogador da última Copa do Mundo, venceu apenas por 2 a 1.

O jogo marcou a estreia oficial de Miranda com a camisa do Atlético de Madrid, mas o ex-são-paulino não foi bem. O time dele vencia por 2 a 0 (dois gols de Reyes, ambos no segundo tempo), quando ele fez falta dura em Berget e foi expulso. Com um a menos, os espanhóis deixaram o Stromsgodset descontar, com Storflor.

Forlán, capitão do time, aguentou jogar até os 27 minutos do segundo tempo. Salvio entrou no lugar dele. O time inteiro entrou em campo vestindo uma camisa onde podia-se ler a mensagem "Ânimo, Diego". Isso porque, mais cedo, o brasileiro Diego Costa passou por uma cirurgia no joelho direito. Ele só deve voltar a jogar no ano que vem.

Na Geórgia, o Rennes venceu o Metalurgi Rustavi por 5 a 2 e encaminhou a classificação à próxima fase. Com um gol do brasileiro Leonardo, o Salzburg fez 1 a 0 no Senica. Sem Pastore, que negocia com o PSG, o Palermo apenas empatou na Itália com Thun, da Suíça, por 2 a 2. Também em casa, o Stoke venceu o Hajduk Split, da Croácia, por 1 a 0. No outro confronto entre ingleses e croatas, empate em 0 a 0 entre Fulham e Split.