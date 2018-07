Zagueiro Neto treina pela primeira vez na Chapecoense após acidente

A quarta-feira foi especial para o zagueiro Neto e a Chapecoense. O dia foi marcado pela primeira participação do jogador em um treinamento da equipe desde o trágico acidente aéreo de novembro do ano passado, que matou 71 pessoas nas redondezas de Medellín, na Colômbia.

Ainda se recuperando de uma série de lesões causadas pela queda do avião, Neto foi ao gramado nesta quarta e realizou atividades físicas no campo do CT da Água Amarela. Depois, participou de um trabalho com bola, separado do restante do elenco.

Esta foi a primeira vez que Neto treinou no gramado desde o acidente em novembro. De lá para cá, o zagueiro se recuperou de graves lesões que colocaram sua vida em risco e já trabalhava no departamento médico e na academia do clube.

Além de Neto, Alan Ruschel, outro sobrevivente do acidente, já trabalha com o elenco há algumas semanas. A expectativa é de que os dois possam voltar aos gramados nos próximos meses.

Com Neto ainda apenas na torcida, a Chapecoense pode garantir neste sábado o título do segundo turno do Campeonato Catarinense, com uma rodada de antecedência, e assegurar uma vaga na decisão da competição, contra o Avaí. Para isso, a equipe precisa vencer o Joinville na Arena Condá.