Zagueiro Nino alerta Fluminense para força do Santa Cruz no Arruda

Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, mas sem poder contar com Paulo Henrique Ganso, o Fluminense entrará em campo na quinta-feira, no Arruda, para enfrentar o Santa Cruz em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Nino destacou nesta terça, porém, que o time carioca precisará ter cuidado, pois o adversário costuma ser forte quando atua como mandante.

"Vamos correr riscos se nos deixarmos levar pela vantagem. É um outro jogo. Não podemos achar que vai ser fácil, achar que a classificação está garantida. Vai ser um jogo muito difícil. Sei da força da torcida deles. Vai ter apoio, o ambiente vai ser favorável a eles. Mas sabemos o que temos que fazer. Vamos jogar com seriedade do primeiro ao último minuto para que essa classificação venha", disse.

A afirmação de Nino indica que o Fluminense buscará manter a postura que tem exibido sob o comando do técnico Fernando Diniz, com valorização da posse de bola e presença no campo de ataque. Assim, acredita que conseguirá evitar uma pressão do Santa Cruz, que terá de vencer por três gols de diferença para avançar na Copa do Brasil sem a necessidade dos pênaltis.

Diniz ainda não indicou qual será a escalação do Fluminense, mas Dodi é o favorito para substituir Ganso, que sofreu lesão muscular no duelo de ida com o Santa Cruz. Daniel é a outra opção do treinador para a vaga. Nino lamentou a ausência do principal reforço do time para 2019.

"O Ganso é uma liderança técnica, um cara que tem bastante experiência, que passa isso para gente. Perdemos com a ausência dele em qualquer jogo, pela qualidade que ele tem. Mas temos outros jogadores à altura. Tenho certeza que quem entrar no lugar dele vai dar conta do recado", afirmou.