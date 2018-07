Zagueiro Otamendi quer fazer história no Atlético-MG em tempo curto

BELO HORIZONTE - O zagueiro Otamendi chegou ao Atlético Mineiro no início de fevereiro, teve pouco tempo para treinamentos, fez a sua estreia pelo time no clássico contra o Cruzeiro e já se tornou titular com a lesão de Réver. Com tantas novidades em tão pouco tempo, ele espera conseguir deixar sua marca na história do clube, mesmo que o seu contrato de empréstimo se encerre no meio do ano.

"Trato de render dentro de campo e, se pudesse deixar minha marca aqui no Atlético, seria fundamental, faria me sentir bem. No tempo que eu estiver aqui, aspiro ganhar coisas, como a Libertadores e outras competições importantes", afirmou o zagueiro atleticano.

No último domingo, Otamendi foi um dos destaques do Atlético-MG no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro. E o zagueiro argentino agradeceu aos seus companheiros, especialmente os que compõem o sistema defensivo, pela ajuda na rápida adaptação ao time.

"Desde o primeiro dia que cheguei, percebi que o plantel é muito trabalhador, muito humilde, e isso me ajudou muito a me adaptar ao sistema do futebol brasileiro, o Léo e os outros zagueiros me ajudaram muito a melhorar em termos de posicionamento. Os companheiros me deram apoio para fazer um jogo tranquilo, como sei, e acho que fiz o melhor que pude", comentou.

Otamendi também aproveitou para destacar o apoio da torcida do Atlético-MG logo na sua partida de estreia pelo novo clube. "A verdade é que, do primeiro ao ultimo minuto, nossos adeptos sempre nos alentando. Isso foi fundamental. Estou muito contente com a torcida, foi impressionante", disse.