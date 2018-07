Zagueiro passa por cirurgia e desfalca Hamburgo

O jogador de 26 anos se machucou durante treino da equipe na Áustria e terá que voltar para a Alemanha para ser operado. A cirurgia está marcada para esta terça, e Munique. A expectativa é de que o atleta fique afastado dos gramados por pelo menos duas semanas.

"É melhor fazer a cirurgia agora do que durante a temporada", afirmou o diretor esportivo do Hamburgo, Oliver Kreuzer. Apesar do prazo curto de recuperação, Djourou tem chance de desfalcar o time no início do Campeonato Alemão. A estreia da equipe será contra o Schalke, no dia 11 de agosto.

O zagueiro, que se naturalizou suíço, também se tornou dúvida para o amistoso da sua seleção contra o Brasil, no dia 14 do próximo mês. Djourou foi titular da equipe nos últimos seis jogos das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2014.