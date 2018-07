Zagueiro Paulo Miranda se diz ansioso para estrear no São Paulo

SÃO PAULO - Um dos reforços do São Paulo para a temporada 2012, o zagueiro Paulo Miranda está ansioso para estrear pelo seu novo time. O defensor, que se destacou no Bahia durante o Brasileirão, já fala em título no Campeonato Paulista.

"No São Paulo a gente sempre espera títulos, claro. Já estou vendo a primeira oportunidade, que é conquistar o Paulistão. Meu pensamento é ser campeão e dar continuidade ao trabalho que venho fazendo. Vou dar o máximo pra conquistar a torcida", declarou o defensor, que não vê a hora de entrar em campo.

"Sou um jogador muito motivado, bastante ansioso pra estrear, muito dedicado. Pode ter certeza que dentro de campo vou procurar honrar da melhor maneira possível a camisa do São Paulo e buscar todos os títulos em disputa", afirmou.

Pouco conhecido pela torcida, Paulo Miranda tratou de revelar suas características antes da apresentação oficial, em janeiro. "Sou um zagueiro de marcação forte, vontade, determinação e muita luta em campo. Se tem espaço prefiro sair jogando, senão jogo simples. Gosto de falar muito porque jogador mudo não existe. Seja pra incentivar ou para cobrar a gente tem que estar sempre falando lá atrás".